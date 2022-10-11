«Не остыла кровь» — В Кыргызстане объяснили, почему отменили «Нерушимое братство» стран ОДКБ

Опубликовано: 11.10.2022 11:06 , Обновлено: 14.11.2024

Военные учения «Нерушимое братство — 2022» стран ОДКБ внезапно отменили из-за общественного мнения и потому что еще «не остыла кровь». Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что членство в ОДКБ у страны «абсолютно нерушимое» и проблем в отношении организации никаких нет.

«Но, конечно, в свете недавних событий не остыла кровь. Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение в Кыргызстане не приветствовало бы, если бы элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях», — передает его слова РИА Новости.

Байсалов подчеркнул, что пригласить на учения все страны, кроме Таджикистана, нельзя.

Напомним, 9 октября министерство обороны Кыргызстана внезапно отменило командно-штабные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство—2022», которые ранее запланировали на 10-14 октября в учебном центре «Эдельвейс».

К участию в учении должны были быть привлечены миротворческие контингенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Кыргызстан отменил «Нерушимое братство» стран ОДКБ

Ранее Телеграф писал, что бои на границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнули 14 сентября.

Утром 16 сентября ситуация обострилась. Стороны обвинили друг друга за разжигание конфликта. Позже стороны договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 16:00 по местному времени 16 сентября.

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