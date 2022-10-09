Кыргызстан отменил "Нерушимое братство" стран ОДКБ

Опубликовано: 09.10.2022 12:39 , Обновлено: 14.11.2024

Министерство обороны Кыргызстана внезапно отменило 9 октября командно-штабные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство—2022», которые ранее запланировали на 10-14 октября в учебном центре «Эдельвейс».

Причины решения в министерстве обороны Кыргызстана не пояснили. В учениях должны были принять участие в том числе белорусские военные.

В ОДКБ также пока не комментировали решение властей Кыргызстана. Вообще, к участию в учении должны были быть привлечены миротворческие контингенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Эти учения должны были стать завершающими в этом году в серии учений ОДКБ.

Новость Телеграф

Однако ещё в сентябре власти Армении заявили об отказе от участия в учениях ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Тем временем, в Казахстане только что закончились учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были «Взаимодействие-2022”.

Ранее Телеграф сообщил, что в секретариате ОДКБ ответили 13 сентября на просьбу Армении о помощи в связи с началом боевых действий с Азербайджаном. Там похвалили Россию и пообещали выпустить специальное комюнике в связи с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Новость Телеграф