В боях между Таджикистаном и Кыргызстаном погибли почти 100 человек — ВВС

Опубликовано: 19.09.2022 16:12 , Обновлено: 14.11.2024

Обострение конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном привело к гибели не менее 94 человек. Ранения получили более 150 человек. Об этом сообщило издание BBC.

Так, в воскресенье вечером в Кыргызстане сообщили о еще 13 жертвах, что свидетельствует об общем числе погибших граждан Кыргызстана в результате обострения конфликта с Таджикистаном до 59 человек. Еще 144 получили ранения.

В свою очередь в Таджикистане заявили, что в результате боевых действий на границе с Кыргызстаном погибли 35 граждан страны, а еще по меньшей мере 25 получили ранения. Среди них, как утверждают в Душанбе, есть женщины и дети.

Напомним, боевые действия на границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнули 14 сентября.

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Утром 16 сентября ситуация обострилась. Стороны обвинили друг друга за разжигание конфликта. Позже стороны договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 16:00 по местному времени 16 сентября.

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