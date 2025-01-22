«Не надо лезть к нам» — Хренин заявил о «провокациях и устрашениях» на границе с Украиной

Опубликовано: 22.01.2025 10:22 , Обновлено: 22.01.2025

В Беларуси осведомлены о планах радикальных групп, проходящих подготовку за рубежом, и готовы реагировать на «попытки дестабилизации обстановки» в стране. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщило российское информагентство Sputnik.

По словам Хренина, Запад и Киев «открыто готовят против нас различных радикалов — называют „полки“, „хоругви“, которые открыто заявляют, что готовятся против нас, против нашей власти, чтобы создать какие-то условия, напряжение, зайти на нашу территорию, породить здесь хаос».

Однако министр выразил уверенность, что эти планы не будут осуществлены, поскольку белорусские силовые структуры знают о них и готовы к любым действиям.

Для реагирования на возможные угрозы вооружённые силы Беларуси совместно с другими военными организациями создали группировки войск.

Министр обороны также отметил напряжённую ситуацию на границе с Украиной, где, по его словам, «идут провокации, устрашения, заявления, нарушения границы, особенно в воздушном пространстве».

«Мы очень внимательно следим за этой ситуацией и реагируем соответствующим образом. Ведём разведку. Видим любое какое-то скопление сил, создание напряжённости со стороны Украины — соответственно, мы сосредотачиваем свои силы и средства, показывая, что не надо лезть к нам», — заявил Хренин.

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Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, в свою очередь, обратил внимание на учения НАТО под кодовым названием «Защитник Европы». По его информации, на этих учениях отрабатывались вопросы создания ударных группировок, а на последних учениях в 2024 году — проведение наступательной операции, «направленной как раз на захват территории Беларуси и западных регионов РФ».

Вольфович также отметил увеличение военных бюджетов стран НАТО, в том числе Польши и стран Балтии, и подготовку инфраструктуры в соседних странах «для создания наступательной группировки».

Ранее белорусские власти неоднократно заявляли о подготовке радикальных групп за рубежом, в том числе «Полка Калиновского», воюющего на стороне Украины, и «хоругвей», базирующихся в Польше, Литве и Чехии. В Беларуси «Полк Калиновского» признан террористической организацией.

Ранее Telegraf.news рассказывал о «массированной антибелорусской кампании», развязанной соседними странами. По словам госсекретаря Совбеза, в планы её авторов входит в том числе «вооруженная операция», предполагающая захват одного или нескольких приграничных районов Беларуси.

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