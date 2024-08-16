Хренин обвинил ВСУ в подготовке "резонансных акций" на границе Беларуси. Что это такое?

Опубликовано: 16.08.2024 12:55 , Обновлено: 16.08.2024

Глава министерства обороны Беларуси Виктор Хренин 16 августа заявил о "напряженной обстановке" на границе с Украиной и обвинил ВСУ в подготовке "вооруженных провокаций" и "резонансных акций" на территории РБ.

Министр доложил Александру Лукашенко, что “обстановка на южном операционном направлении остается напряженной”.

По его словам, украинские военные и пограничники “продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны”, а вдоль границы происходит “активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины”.

Кроме того, Хренин утверждает, что украинцы ведут разведку с помощью беспилотников, “в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Беларуси”, передало госагентство БелТА.

“В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований”, - заявил глава белорусского Минобороны.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусское оборонное ведомство и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.

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