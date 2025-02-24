«Не нацелены на завоевания» — Вольфович ответил Зеленскому о «втягивании» Беларуси в войну

Опубликовано: 24.02.2025 09:55 , Обновлено: 24.02.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал не соответствующими действительности заявления Владимира Зеленского о российской угрозе странам Балтии и Польши с территории Беларуси. По его словам, политика РБ и РФ "не нацелена на какие-то завоевания и претензии".

“Прежде чем какую-то агрессию развязывать, выдвигаются какие-то политические требования. Ни Россия, ни Беларусь ни политических, ни экономических требований ни Польше, ни Прибалтике не предъявляли, — заявил Александр Вольфович, слова которого передало информагентство БелТА.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил Владимира Путина в попытках втянуть Беларусь в войну. Он сослался на данные украинской разведки о том, что Россия планирует разместить 15 дивизий «на белорусском направлении» для «устрашения Польши, устрашения Литвы и других балтийских наших партнёров». Зеленский добавил, что не знает, пойдёт ли Россия на вторжение, но высказал мнение о том, что что Путин тем или иным образом «затянет Беларусь в войну».

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Госсекретарь Совбеза заявил, что те мероприятия, которые проводятся в Беларуси, абсолютно “открытые и прозрачные”. Вольфович утверждает, что по своему объёму и количеству их гораздо меньше в сравнении с тем, что проводится на территориях упомянутых сопредельных государств. “Мы не строим полигоны в 15 километрах от государственной границы. Да, у нас есть полигоны, которые остались от Советского Союза, но мы не расширяем инфраструктуру, не увеличиваем там количество войск”, — заявил он.

По мнению Вольфовича, Зеленский сделал такое заявление, чтобы “спровоцировать ситуацию”. ”…Как только это (война в Украине. — Прим. Ред.) остановится, наверное, с кого-то придётся спросить. И первый, кого к ответу надо поставить, — это президент той страны, который, обещая, когда его избирали, остановить этот конфликт, наоборот, развязал ещё больше. Поэтому ищет какой-то триггер для того, чтобы дальше спровоцировать ситуацию. Нагнетает обстановку”, — высказал мнение госсекретарь Совбеза.

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