Не менее 100 тыс. военных по обе стороны границы Беларуси приступили к учениям. Что запланировали поляки?

Опубликовано: 03.09.2025 14:00 , Обновлено: 03.09.2025

Этой осенью в военных учениях по обе стороны границы Беларуси со странами Евросоюза планируют принять участие порядка 100 тыс. человек: Беларусь с Россией по одну сторону, Польша, Литва, Латвия и их союзники по НАТО - с другой. Учебные манёвры уже назвали "самой масштабной военной демонстрации силы" 2025 года. Посмотрели, что запланировали в рамках учений соседи Беларуси.

Что ждать от польского “Железного защитника”?

Так, 2 сентября официально стартовали польские учения “Железный защитник-25” , хотя первые подразделения начали выдвижение к полигонам за несколько дней до того. Польские военные не скрывают, что эти учения напрямую связаны с российско-белорусскими учениями “Запад-2025”, которые полноценно стартуют лишь 12 сентября.

В интервью журналу Polska Zbrojna начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула назвал их “польским ответом” на учения “Запад-2025” и заявил о повышенном риске “провокаций” в связи с учениями. При этом польские военные подчеркивают, что “Железный защитник-25” - это целый “комплекс учений”. Этот термин отражает тот факт, что это не одно крупное комплексное учение с участием 30 000 польских и союзных военнослужащих, а множество небольших учений, проводимых одновременно и частично перекрывающих друг друга.

Как отметило польское издание Gazeta.pl, “Железный защитник-25” совсем не похож на военные учения времён холодной войны, когда проверялась готовность войск НАТО к мобилизации, отражению потенциального нападения со стороны советских войск и масштабной поддержке со стороны США. Нынешнее заявленное число участников польских учений - 30 000 человек - вовсе не означает, что так много солдат соберутся на одном полигоне и будут единовременно отрабатывать совместные боевые действия против условных русских.

По заявлению польской стороны, основная часть учений пройдёт на полигонах Нова-Демба (Подкарпатье), Ожиш (Варминско-Мазурское воеводство) и Устка (Поморское воеводство). Параллельно с этим будут проводиться морские учения в Балтийском море, отработка воздушных манёвров ВВС и, по данным военных, в киберпространстве.

В общей сложности запланировано порядка 30 отдельных учений. Конкретные сценарии пока не разглашаются. Военные предоставили СМИ лишь общую информацию о проверке системы обороны и новых боевых систем. Планируется рассмотреть возможность интеграции элементов, разрабатываемых в рамках программы “Восточный щит”, в оперативную деятельность армии, а также протестировать объединённую систему управления огнём JAGIC, которую планирует внедрять 18-я механизированная дивизия.

[inf]JAGIC - это инициатива Армии и ВВС США по объединению усилий для интеграции воздушных и наземных операций. JAGIC представляет собой центр, в котором различные подразделения работают вместе для координации действий авиации и сухопутных войск.[/inf]

Вышеупомянутая польская дивизия была сформирована семь лет назад, и её подразделения дислоцируются из Варшавы в Подкарпатье. Именно ей в первую очередь выделяют новое тяжёлое вооружение, из-за чего её иногда называют “тяжёлой”. Никогда ранее 18-я механизированная дивизия не проводила учений в полном составе, сообщил генерал Кукула накануне старта учений.

Кто присоединится к Польше в военных манёврах?

Что касается сил союзников по НАТО, которые планируют принять участие в польских учениях, все подробности не раскрываются. В заявлениях польских военных фигурируют упоминания передовой батальонной боевой группы, дислоцированной в Ожише - её основу составляют американцы. Ожидается, что штаб V корпуса армии США, дислоцированный в Познани, также примет участие в польских учениях.

Между тем, Польша - не единственная страна, которая проводит военные учения в преддверии белорусско-военных учений “Запад-2025”. Так получилось, что в этом году в ходе активной фазы российско-белорусских учений масштабные манёвры пройдут в каждой из стран НАТО, граничащих с Беларусью, с привлечением значительно большего количества личного состава. Отчасти это связано с тем, что большинство круглогодичных учений вооружённых сил традиционно завершаются в начале осени.

Так, в Литве на днях начались масштабные учения под названием “Удар грома”. Учения рассчитаны на ближайшие два месяца и в них планируется задействовать 17 000 военнослужащих, по большей части - литовских вооружённых сил. Учения позиционируются как комплексная проверка обороноспособности страны. Как и в случае с Польшей, речь о серии учений масштаба, объединенных в единый комплекс.

Латвия также 2 сентября открыла учения Namejs-2025. Они продлятся до 8 октября. В них примут участие 12 тысяч солдат Вооружённых сил Латвии и гражданских лиц, включая силы гражданской обороны. Ожидается, что в той или иной степени в них будут задействованы все виды и подразделения Вооружённых сил страны.

Латвия объявила всеобщие учения по гособороне на 12 тыс. военных

Более того, Германия в эти дни также проводит масштабные учения Quadriga-2025 - они стартовали в конце августа и продлятся до 12 сентября. Подобно польскому “Железному защитнику-25”, это серия небольших учений под одним флагом. Главным элементом немецких учений является переброска механизированных и военно-воздушных сил в Литву. Переброска осуществляется через Польшу автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Также проверяется готовность Германии разместить значительные силы союзников в случае войны на восточном фланге НАТО. В учениях задействованы около 8000 военнослужащих.

А что с учениями в Беларуси?

Напомним, белорусская сторона последовательно заявляла об оборонительном характере предстоящих учений «Запад». В Минобороны Беларуси сообщали, что основные маневры пройдут с 12 по 16 сентября под общей темой «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». В мае в Минобороны заявляли, что в учениях планируют задействовать порядка 13 тыс. белорусских военнослужащих.

Президент Александр Лукашенко ранее заверял, что Беларусь «ни на кого нападать не собирается».

Новость Телеграф

В Министерстве национальной обороны Польши, как ранее передавал Telegraf.news, также заявили, что не видят в предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025» признаков их перерастания в вооружённый конфликт. Тем не менее, как заявили в ведомстве, Варшава может ожидать усиление «войны нервов» на границе.

В Минобороны Польши заявили, что не видят в учениях «Запад-2025» предпосылок к военному конфликту