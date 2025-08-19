Латвия объявила всеобщие учения по гособороне на 12 тыс. военных

Опубликовано: 19.08.2025 14:09 , Обновлено: 19.08.2025

Национальные вооруженные силы Латвии объявили о подготовке ко всеобщим военным учениям Namejs-2025, в которых планируется задействовать не менее 12 тыс. военных,в том числе, союзников по НАТО. Данные военные учения совпали по срокам с совместными стратегическими учениями белорусских и российских военных "Запад-2025".

В официальном заявлении Национальных вооруженные силы Латвии указано, что учения пройдут со 2 сентября по 8 октября 2025 года (основные мероприятия в рамках учений “Запад-2025” запланированы на период с 12 по 16 сентября). В учениях планируется задействовать штабы кризисного управления и гражданской обороны, Госканцелярию, отраслевые министерства и другие ведомства, оперативные службы, органы самоуправления и даже некоторые коммерческие структуры.

Учения организованы совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО “Север”, поэтому в манёврах планируется участие военнослужащих из США, Эстонии и Литвы, а также штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, интеграционного подразделения сил НАТО в Латвии (NATO Force Integration Unit Latvia) и командования канадских вооружённых сил в Латвии (Task Force Latvia).

Целью учений, которые в стране проводятся на регулярной основе с 2014 года, назвали координацию сил с союзниками в случае потенциальной угрозы, отработку совместимости войск и совершенствование оперативных мероприятий по сдерживанию и укреплению общего потенциала реагирования в Балтийском регионе.

В рамках учений Namejs 2025 Национальные вооружённые силы будут тесно сотрудничать с Объединёнными экспедиционными силами (Joint Expeditionary Force, JEF), чтобы обеспечивать своевременный мониторинг обстановки, реализовывать меры сдерживания и укреплять общий потенциал реагирования в Балтийском регионе. Сотрудничество показывает единство и готовность стран JEF оперативно действовать в случае угрозы, а также способствует совместимости войск и совершенствованию оперативных процедур.

Жителей страны предупредили о том, что во время учений на дорогах страны возможно появление военной техники, а в небе - военных самолётов, которые будут выполнять учебные задачи, в том числе на малых высотах, а также о боевых стрельбах на полигонах. Самих латышей военные попросили сообщать в Службу госбезопасности о любых подозрительных действиях во время военных учений, а в случае, если такие “подозрительные действия” происходят вблизи государственной границы - обращаться в Погранохрану.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 11 августа в Варенском районе Литвы, граничащем с Беларусью, также стартовали полевые тактические учения Aršus vilkas 2025 («Свирепый волк-2025»). Министерство обороны страны заявило, что в учениях, которые должны продлиться до 22 августа, будут задействованы 350 солдат и 50 единиц техники.

Литва начала военные учения у границ с Беларусью

Начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко, комментируя начавшиеся военные учения в Литве, а также анонсированные Польшей учения «Железный защитник» при участии стран — членов НАТО, заявил, что с приближением сроков «Запада-2025» действия западных соседей Беларуси «начали приобретать все более агрессивный характер».

Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»