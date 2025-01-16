«Не хочет туда ехать» - Лукашенко заявил, что Польша отказалась «вести разговоры по Почобуту»

Опубликовано: 16.01.2025 13:49 , Обновлено: 16.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января заявил, что польские власти "отказались вести разговоры" по выдаче журналиста Анджея Почобута, отбывающего наказание в одной из белорусских колоний усиленного режима по нескольким уголовным статьям.

По словам Лукашенко, сам Почобут, у которого есть и белорусское, и польское гражданство, сам не хочет уезжать из Республики. Президент также подчеркнул, что “на Почобуте свет не сошелся”.

“Даже говорить нечего. Я вам искренне говорю как человек, который информирован: они отказались от Почобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, Почобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

[info_b]Анджея Почобута осудили в феврале 2023 года. Гродненский областной суд приговорил польского журналиста, члена незарегистрированного в Беларуси Союза поляков к 8 годам колонии усиленного режима, признав виновным по статьям о призывах к санкциям (ст.361-3 УК) и разжигании вражды и розни (ч.3 ст.130).[/info_b]

Гродненский суд приговорил журналиста Почобута к 8 годам колонии

Именно освобождение Почобута, как ранее рассказывал Telegraf.news, польские власти не раз называли в качестве одного из условий открытия закрытых погранпереходов на границе в Беларусью. Об этом, в частности, ещё в марте 2023 года, после того, как Польша закрыла сначала пограничный переход Бобровники (Берестовица), а позже запретила белорусским (и не только) грузовикам пересекать КПП Кукурыки (Козловичи), говорил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Польша выдвинула Беларуси условие для открытия на границе КПП «Бобровники — Берестовица»

“Если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра”, — заявил тогда польский министр.

Эту позицию Варшавы на днях в эфире телеканала TVP Info подтвердил глава польского МВД Томаш Семоняк. Он заявил об “отсутствии прогресса” в этом вопросе, обвинив официальный Минск в “нежелании сотрудничать”.