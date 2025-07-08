Опубликовано: 08.07.2025 15:48 , Обновлено: 08.07.2025

В МИД Беларуси прокомментировали поражение белорусских предприятий в европейских судах. Там заявили, что среди причин были «несоблюдение внешних правил приличия» европейскими институтами и ограниченный доступ юрлиц из Беларуси «квалифицированному юридическому консультированию в ЕС».

Поводом для заявления стало решение Суда Европейского союза от 3 июля, который отклонил апелляцию ОАО «Гродно Азот» и его филиала «Завод Химволокно» на наложенные санкции. В МИД это решение назвали «предсказуемым» и таким, которое «в очередной раз развеяло активно навязываемый миф о справедливости и объективности европейской судебной системы».

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По мнению ведомства, верховенство закона в ЕС — это «не более чем декларация». «Достаточными основаниями» для санкций против белорусских предприятий, как предположил пресс-секретарь МИД Варанков, европейский суд считает государственную форму собственности и уплату налогов в бюджет. «Не абсурд ли?» — задались вопросом в министерстве.

Белорусский МИД также обвинил европейскую бюрократию в том, что та «не пытается соблюсти даже внешние правила юридического приличия, включая презумпцию невиновности». А самому Евросоюзу посоветовали перестать «искать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своём собственном».

Своё нынешнее заявление МИД завершил призывом к Европейскому союзу отказаться от «пагубной практики использования незаконных ограничительных мер», которые, по мнению министерства, являются исключительно «инструментами недобросовестной конкуренции и политического давления».

Напомним, что не все подобные иски от белорусских госпредприятий заканчиваются поражением. Как ранее рассказывали журналисты Telegraf.news, в прошлом году свой суд против санкций ЕС по схожим мотивам выиграло ОАО «Белшина».

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