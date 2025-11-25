Науседа предупредил Беларусь о «последствиях» контактов с США

Опубликовано: 25.11.2025 08:08 , Обновлено: 25.11.2025

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил белорусские власти об "определённых последствиях" недавних контактов с США. По его словам, у Вашингтона есть "определённые планы" в отношении Минска.

Такие заявления литовский политик сделал, комментируя вчерашний инцидент с контрабандными шарами на границе Литвы с Беларусью. Повторение таких инцидентов литовские власти напрямую увязывают с полноценной работой погранпунктов, открытых всего 5 дней назад назад после трёхнедельного простоя.

“Мы действительно открыли границу, ожидая доброй воли от Беларуси, но пока этой доброй воли мы не увидели. Как открыли, так и можем закрыть в любой момент, если не будет новых сигналов о том, что Минск хочет сосуществовать цивилизованно”, — заявил в понедельник, 24 ноября, Науседа.

По его словам, главная цель закрытия погранпунктов заключалась в том, чтобы “повлиять на соседа”.

“И здесь наших индивидуальных усилий, вероятно, будет недостаточно. Влиять на соседа можно совместно со странами ЕС и особенно с нашим заокеанским партнёром”, — добавил он, имея в виду США.

По словам президента, у американцев “безусловно, есть определенные планы, связанные с белорусскими властями”. Политик также заявил, что эти “планы по деэскалации ситуации” были отложены американской стороной из-за “непредсказуемого поведения” Минска.

“Мы знаем об этом из очень достоверных источников. Поэтому, если белорусские власти не проявят признаков доброй воли, контакты с США также будут иметь определённые последствия”, — предупредил Науседа.

Он выступил с заявлением после того, как на прошлой неделе Литва открыла два пограничных перехода с Беларусью раньше запланированного срока. С тех пор уже дважды (вечером 20 и 23 ноября) приостанавливалась работа Вильнюсского аэропорта из-за контрабандных воздушных шаров.

Вильнюсский аэропорт закрывали дважды за сутки из-за «навигационных признаков» воздушных шаров

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене накануне выступила со срочным заявлением, в котором заявила, что власти соседней страны могут снова закрыть границу с Беларусью. Причиной политик назвала очередной инцидент с воздушными шарами на границе, при этом она обвинила Минск в “гибридной атаке”.

Литва пригозила снова закрыть границу с Беларусью