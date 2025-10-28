Науседа назвал воздушные шары «гибридной атакой» Минска и пообещал их сбивать

Опубликовано: 28.10.2025 15:52 , Обновлено: 28.10.2025

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил во вторник, что воздушные шары, прилетающие из Беларуси, — это «гибридная атака», и обвинил в её организации власти Беларуси. По его словам, литовские военные будут сбивать такие объекты в воздушном пространстве Литвы.

«Я называю это однозначно — гибридной атакой с использованием воздушных шаров», — заявил Науседа после состоявшегося в его резиденции совещания.

Президент Литвы заявил, что считает контрабанду прикрытием и объявил о наличии «множества доказательств», однако не стал их раскрывать.

В свою очередь, глава МИД Литвы Кястутис Будрис объявил, что Вильнюс оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности. Такую возможность он озвучил в контексте обсуждения проблемы воздушных шаров из Беларуси.

Однако власти Беларуси отрицают свою причастность к инцидентам. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов даже извиниться перед Литвой, если ему докажут, что власти причастны к полётам и запускам метеозондов, нагруженных сигаретами.

«Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, если нас убедят в этом — пробуют сейчас убедить — мы публично готовы это обсуждать. Мы извинимся, это точно», — заверил глава белорусского государства в своём выступлении, часть которого опубликовало госагентство БЕЛТА.

При этом он посоветовал Вильнюсу для начала самому разобраться с теми, кто эти шары ждёт на той стороне границы.

Лукашенко пообещал извиниться перед Литвой за шары, но при условии

Тем временем ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис признал, что осенью 2025 года воздушных шаров с контрабандой сигарет залетает меньше, чем это было в прошлом году. А такое внимание им уделяют из-за изменившихся подходов в правительстве страны к безопасности.

«В прошлом году шаров было больше» — Глава МИД Литвы подтвердил слова белорусского коллеги