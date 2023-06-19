«Нам чего бояться?» - Лукашенко рассказал, что будут делать с белорусами, которые «против»

Опубликовано: 19.06.2023 13:49 , Обновлено: 19.06.2023

Александр Лукашенко 19 июня провел встречу с Игорем Карпенко, председателем ЦИК, в ходе которой обсудили подготовку к электоральной кампании 2024 года.

Говоря о предстоящих выборах, Александр Лукашенко отметил, что большинство населения Беларуси “поддерживает действующую власть”:

«Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент», - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Кроме того, на встрече зашла речь о приглашении на выборы сторонних наблюдателей. Лукашенко подчеркнул, что субъекты, приглашающие наблюдателей, определены законом.

«Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы», - заявил он.

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“Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке”

Также Александр Лукашенко отметил, что выборы в Беларуси пройдут честно, а не «как в Америке».

«Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее, и фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы», - заявил он.

[info_b]В 2024 году в Беларуси впервые пройдет единый день голосования: будет формироваться не только состав парламента, но депутатов местных советов. Единый день голосования предусмотрен обновленной Конституцией: это последнее воскресенье февраля. То есть, выборы должны состояться 25 февраля.[/info_b]

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