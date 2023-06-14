Лукашенко приказал чиновникам раз в неделю работать до 20:00 и чаще говорить об этом в СМИ. Что ещё в указе "О дебюрократизации"?

Опубликовано: 14.06.2023 08:45 , Обновлено: 14.06.2023

На Национальном правовом портале появился текст указа №172 от 13 июня, в котором Александр Лукашенко изменил текст директивы "О дебюрократизации" от 2006 года.

В документе на шести с половиной страницах даются указания чиновникам по работе с обращениями белорусов. Но много места также уделено “имиджевой составляющей” госаппарата и освещению “положительных примеров” его работы в ГосСМИ.

Так, в пункте 1.1, где расписаны правила работы руководителей госорганов, четыре пункта посвятили тому, как они должны рассказать о себе в прессе и Интернете (вести прямые трансляции, паблики в соцсетях и не только).

В остальных пунктах начальникам чиновников указано:

чаще рассматривать жалобы с выездом на места;

продолжить проводить телефонные прямые линии;

не создавать долгих очередей из просителей;

не грубить белорусам и проводить проверки таких случаев;

реже вызывать белорусов в КГБ, прокуратуру, суды и налоговую.

“Исключить случаи необоснованного вызова граждан, представителей юридических лиц в суды, органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные и иные государственные органы, нахождения указанных лиц в названных органах сверх времени, необходимого для производства процессуальных действий”, - говорится в указе.

Отдельно в документе указано, что чиновники обязаны хотя бы раз в неделю вести прием граждан до 20:00, и даже позже.

ГосСМИ также получили указание. Им приказали освещать “принимаемые меры по дебюрократизации государственного аппарата”, а также публиковать “положительные примеры решения поступающих от граждан вопросов, ход решения выявленных резонансных проблемных вопросов”.

[info_b]Полностью текст указа вы можете прочитать тут.[/info_b]