«Всякую размазню начинаем слушать» - Лукашенко заявил, что у Совмина Беларуси появился «крен»

Опубликовано: 16.06.2023 12:20 , Обновлено: 16.06.2023

Александр Лукашенко провел 16 июня совещание по совершенствованию работы с кадрами, на котором, в числе прочего, раскритиковал работу правительства в этой сфере.

По словам Лукашенко, главным критерием в оценке кадров должен быть результат.

«Это наш, кстати, большой недостаток (и мой тоже). Мы всякую размазню начинаем слушать. Если Администрация где-то недорабатывает или не работает, то у правительства появился, с моей точки зрения, крен - красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и попробовать мне доказать, что это невозможно, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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В качества примера он привет работу по созданию производства новых боеприпасов. Лукашенко докладывали, что организовать это будет очень сложно, но он все равно поручил заняться этим вопросом, и в итоге поставленные задачи были выполнены.

«Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Опыт у меня есть, - сказал Лукашенко. - Поэтому не пытайтесь мне тут что-то доказать. Главное в оценке кадров – результат».

Александр Лукашенко подчеркнул, что если было поручение в каждом районе реализовать какой-то инвестиционный проект, то это должно быть выполнено.

«Не реализовали - значит, вам там делать нечего», - заключил он.

Лукашенко привел еще один пример, работу в сельском хозяйстве, сравнив Брестскую и Гродненскую области, которые находятся примерно в одинаковых условиях, однако в первой темпы работ по заготовке кормов в два раза выше.

Он пояснил, что примеры привел чтобы чиновники понимали, “что, глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю: а почему нет в этом направлении движения, вы чего ждете? Поэтому никаких размазываний, разговоров и бойких докладов не надо. Нужен результат», - резюмировал он.

Ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко приказал чиновникам раз в неделю работать до 20:00 и чаще говорить об этом в СМИ:

Лукашенко приказал чиновникам раз в неделю работать до 20:00 и чаще говорить об этом в СМИ. Что ещё в указе «О дебюрократизации»?