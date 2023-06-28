"Надо быть безумными" - Лукашенко отверг обвинения в "воровстве детей Донбасса"

🎥 Видео

Опубликовано: 28.06.2023 08:54 , Обновлено: 28.06.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает "безумием" обвинения в насильственной депортации украинских детей с Донбасса в Беларусь и Россию, которые периодически звучат на Западе в адрес официального Минска и Москвы. Об этом он заявил 27 июня, выступая перед высшим офицерским составом в Минске.

“Слушайте, надо быть безумными… Лохушка этот эту компанию со своими начал: мы детей “воруем”, - прокомментировал Лукашенко обвинения в свой адрес, отвечая на вопрос одного из присутствующих на встрече. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал “Пул Первого”.

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Лукашенко пояснил, что украинские дети с Донбасса проходят оздоровление и реабилитацию на территории Беларуси по инициативе общественного деятеля Алексея Талая. Именно он, по словам Лукашенко, “туда-сюда ездит” и “детишек тащит” в Беларусь.

Лукашенко признался, что совместно с президентом России Владимиром Путиным принял решение направить часть бюджета Союзного государства на оздоровление украинских детей. Причём, по его словам, после отдыха дети “уезжать не хотят” из Беларуси.

Тех, кто решил привлечь за это глав государств к уголовной ответственности в Международном суде в Гааге, Лукашенко назвал “мерзавцами дальше некуда”.

“Когда начался это процесс детей оздоровления, я как-то упустил - на знал, за что туда везут. А меня уже в уголовный суд за это! Это уже мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало”, - резюмировал Лукашенко.

О чём речь?

Ещё 27 апреля 2023 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой среди лиц, причастных к депортации украинских детей и “в отношении которых международные правозащитные организации заявили о прямой ответственности”, упомянут и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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В Министерстве иностранных дел Беларуси подобные обвинения со стороны ПАСЕ назвали “дикими и неуместными” и пригрозили отозвать заявку Беларуси на вступление в Совет Европы, “если западные страны не прекратят подобную риторику”.

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Отметим, что после аналогичных обвинений в адрес президента России в марте 2023 года Международный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В ордерах говорится, что каждый из них “предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации” детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Также как и официальный Минск, Москва все обвинения в незаконной депортации украинских детей отрицает.