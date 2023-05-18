"Дикое и неуместное" - В МИД Беларуси отвергли обвинения в причастности к депортации украинских детей

Опубликовано: 18.05.2023 11:26 , Обновлено: 18.05.2023

В Министерстве иностранных дел считают "диким и неуместным" обвинение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в причастности официального Минска к депортации украинских детей. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз 18 мая заявил, что если западные страны не прекратят подобную риторику, Беларусь может отозвать свою заявку на вступление в Совет Европы.

По словам Анатолия Глаза, сегодня Совет Европы “сделал всё, чтобы разрушить достижения предыдущих лет” и взял “курс на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь”, а также продолжил “развивать контакты с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Беларуси”.

“На фоне уже привычных и не имеющих ничего общего с реальностью обвинений и требований в наш адрес абсолютно диким и неуместным выглядит тезис о причастности Беларуси к якобы насильственному перемещению украинских детей”, - заявил официальный представитель МИД в интервью БелТА.

“Неужели для европейских политиков, ратующих за продолжение войны в Украине, удовлетворение собственных политических амбиций важнее жизней десятков тысяч детей и их родителей, которые ежедневно и ежечасно рискуют погибнуть в зоне боевых действий?”, - задался он риторическим вопросом.

Сама же Беларусь, по его словам,“давно и однозначно определилась по этому поводу:”. “Для нас важна каждая спасенная жизнь, тем более жизнь ребенка”, - подчеркнул Анатолий Глаз.

Поводом для таких высказываний со стороны МИД стал саммит Совета Европы, который прошёл в Рейкьявике с 16- по 17 мая. По результатам саммита были в очередной раз озвучены обвинения в депортации украинских детей. Помимо России в этих заявлениях фигурирует и Беларусь, которая в Совет Европы на данный момент не входит. Такая риторика, по словам Глаза, снижает шансы и желание Минска вступать в эту организацию.

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“В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы”, - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также обратился от имени Беларуси ко всем странам, которые подписали декларацию Совета Европы в Рейкьявике и призвал их “прекратить инструментализацию и политизацию проблемы оздоровления украинских детей”.

Напомним, 27 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой среди лиц, причастных к депортации украинских детей и «в отношении которых международные правозащитные организации заявили о прямой ответственности», упомянут и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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После аналогичных обвинений в адрес президента России Владимира Путина в марте этого года Международный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на его арест. Также МУС выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В ордерах говорится, что каждый из них “предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации” детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?

Впрочем, Москва отрицает, что российские войска совершали приписываемые им зверства во время войны, а в Кремле заявили, что ордер на арест Путина «возмутительный» и «недействительный» для России.