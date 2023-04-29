«Ставят все с ног на голову» - Савиных оценил обвинения ПАСЕ в причастности Минска к депортации украинских детей

Опубликовано: 29.04.2023 08:16 , Обновлено: 04.07.2024

Белорусский депутат Андрей Савиных, возглавляющий Постоянную комиссию Палаты представителей по международным делам, 28 апреля прокомментировал резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о причастности официального Минска к "депортации и насильственным перемещениям украинских детей в Россию или на временно оккупированную территорию Украины".

Данную резолюцию ПАСЕ приняла 27 апреля. В документе среди лиц, причастных к депортации украинских детейи “в отношении которых международные правозащитные организации заявили о прямой ответственности”, упомянут и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Андрей Савиных заявил, что считает резолюцию “неприемлемой” и ” преступной по своему содержанию”, поскольку “требует возвращения людей в зону, где они могут погибнуть”.

“Нам прекрасно известно, что в зоне боевых действий соприкосновения украинских и российских военных находится большое число мирного населения – гражданских лиц и детей. При этом мы так же знаем, что именно украинские военные препятствуют тому, чтобы они уехали оттуда. Это ставит их жизни под серьезную угрозу”, - заявил белорусский депутат и признал, что российские военные вывозят людей с занятых ими территорий - “в безопасное место”.

“Называть это принудительной депортацией, сравнивать вывоз людей из зоны боевых конфликтов с геноцидом – это ставить все с ног на голову”, - подчеркнул Савиных.

По его словам, принятие данной резолюции свидетельствует о “кризисе ключевых политических институтов ЕС”, а также о “полном подрыве легитимности деятельности этих организаций”.

“Они таким образом дискредитируют самое понятие гуманитарного взаимодействия и международного права”, - отметил депутат.

“Депортация украинских детей - это попытка России стереть идентичность украинского народа”

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что резолюция ПАСЕ поможет Киеву “привлечь Россию и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид”.

“Депортация украинских детей — один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками — именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически”, — заявил Зеленский.

В Беларусь привезли вторую группу детей из Донбасса

Между тем, в 24 апреля в Беларусь прибыла очередная группа украинских детей с Донбасса. Как заявил белорусский паралимпиец Алексей Талай, который активно занимается этим вопросам, детей в Беларусь привезли “на оздоровление” - по поручению Лукашенко и при поддержке ОАО “Беларуськалий” и Союзного государства. Как сообщило госагентство БелТА, до конца мая в одном из детских оздоровительных лагерей на Минщине отдохнут более тысячи детей из Донбасса.