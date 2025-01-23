В ЦИК Беларуси отчитались о явке на участки за два дня досрочного голосования

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Опубликовано: 23.01.2025 07:11 , Обновлено: 23.01.2025

Центральная избирательная комиссия Беларуси (ЦИК) вечером 22 января отчиталась о том, сколько белорусов посетило избирательные участки за первые два дня досрочного голосования. По данным ЦИК, по всей стране уже проголосовало 17,67% белорусов. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какая из областей Беларуси пока "отстаёт" от других.

Согласно информации, размещённой в официальном Telegram-канале белорусского ЦИК, в лидеры по явке избирателей вырвались Брестская и Витебская области, где уже отдали свой голос, соответственно, 19,35% и 18,35%.

Официальная явка избирателей в остальных регионах за два дня досрочного голосования была следующей:

в Могилевской области – 17,98%,

в Минской области – 17,72%,

в Гомельской области – 17,67%,

в Минске – 17,20%,

в Гродненской области – 15,13%.

Инфографика ЦИК РБ

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне заместитель председателя Центризбиркома Алексей Башан заявил о “высокой активности” избирателей в первый день досрочного голосования. Само досрочное голосование он назвал “хорошим инструмент избирательной кампании”, пояснив, что в стране есть те, кто “работает круглые сутки и без выходных”.

«Работают круглые сутки и без выходных» — В ЦИК рассказали, для кого из белорусов организовали досрочное голосование