На Мозырском НПЗ опровергли слухи об атаке беспилотников

Опубликовано: 30.01.2025 08:36 , Обновлено: 30.01.2025

На днях в Сети появились слухи о том, что в сторону Мозырского нефтеперерабатывающего завода на Гомельщине запустили беспилотники. Однако генеральный директор предприятия Виталий Павлов заявил, что всё это домыслы и никакой атаки не было.

Гендиректор опроверг эту информацию и заверил, что коллектив завода работает в штатном режиме и готовится в скором времени встретить 50-летний юбилей со дня получения первой товарной продукции, передал местный новостной портал Mозырь News.

К слову, несколько дней назад Александр Лукашенко отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ в первые дни войны с Россией. Лукашенко обвинил своего украинского коллегу во лжи и назвал “плохим шоуменом”.

Информацию о том, что президент Беларуси якобы предлагал Киеву ударить по Мозырскому НПЗ в качестве «ответа» за то, что в первые дни войны с Россией «с белорусской территории пускали ракеты» в сторону Украины, Зеленский озвучил в начале января в интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману.

Лукашенко признался, что само интервью не смотрел, а о заявлениях Зеленского знает лишь «в интерпретации журналистов». «Я когда это услышал — мне стало плохо. Для меня это абсолютно было неприемлемо — предложить Зеленскому нанести удар по нашему нефтеперерабатывающему заводу, самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложив туда огромные средства», — прокомментировал Лукашенко.

«Клянусь вам, что такого не было. Зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить — ты же врёшь», — заочно обратился белорусский лидер к своему украинскому коллеге. Он подчеркнул, что сам «никогда не втягивался» в войну России с Украиной и «делал всё, чтобы этой войны не было».

Ранее Telegraf.news писал, что в начале января 2025 года в интервью Фридману Зеленский заявил, что в первые дни войны у него состоялся телефонный разговор с президентом Беларуси, в ходе которого тот, со слов Зеленского, «извинялся» перед Киевом.

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Эти заявления ранее прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она отвергла заявление украинского президента и рассказала, в чём, с её слов, была суть того разговора между главами государств.

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