В МВД рассказали, кого из белорусов не пустят в страну на границе

Опубликовано: 19.01.2024 07:39 , Обновлено: 19.01.2024

Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун рассказал, кого из белорусов, выехавших за рубеж, могут не пустить обратно в страну, развернув на границе. По его словам, даже если у человека нет действующего документа, удостоверяющего личность, в Беларусь его впустят, но в этом правиле есть исключения.

Рассказывая о проверках в пунктах пропуска на госгранице для возвращающихся на родину белорусов, Бегун пояснил, что все они должны пройти “процедуру принадлежности”.

“Если он приедет даже через пять лет с недействительным паспортом, сотрудник пограничной службы проведет соответствующую проверку по базам и примет решение о допуске человека на территорию страны. Или скажет, что ему надо получать свидетельство на возвращение, потому что документа, удостоверяющего личность, нет, биометрических данных в информационном ресурсе тоже нет”, - рассказал в эфире гостелеканала ОНТ представитель МВД.

Такой подход в ведомстве назвали “не индивидуальным”, а общепринятым, распространяющимся на “всех граждан, которые в настоящее время проживают за пределами Беларуси”. В МВД подчеркнули, что “каждый из них не лишен конституционного права вернуться” на родину и “может это сделать”при соблюдении двух условий:

у него должен быть документ, удостоверяющий личность,

он не должен “утратить гражданство Республики Беларусь в силу определенных своих действий”.

Белорусов с истекшими, а следовательно - и недействительными паспортами, по словам Бегуна, пограничники пустят на территорию Беларуси и “скажут, куда обращаться”. Впрочем, касается это лишь совершеннолетних белорусов.

“Несовершеннолетний границу самостоятельно перейти не сможет”, - подчеркнул Бегун.

[info_b]По данным МВД, озвученным Бегуном, в 2021–2022 годах из Беларуси выехало более 200 тыс. граждан, Причины в ведомстве озвучили самые разные - от получения вида на жительство в другой стране и профессиональной релокации до санкций и воссоединения с уехавшими родными.[/info_b]

Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей

Раннее Телеграф сообщил, что с 7 сентября 2023 года в Беларуси изменили порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами. Белорусов, проживающих за рубежом, для замены паспорта, проставления апостиля, получения справок ЗАГС и иных документов, обязали обращаться исключительно в госорганы непосредственно на территории Беларуси.

В МИД рассказали, куда с 7 сентября обращаться за паспортом белорусам, проживающим за рубежом