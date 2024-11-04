Лукашенко сменил руководство "Беларуськалия" и "Белнефтехима"

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Опубликовано: 04.11.2024 12:28 , Обновлено: 04.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября дал согласие на назначение новых руководителей государственного предприятия "Беларуськалий" и госконцерна "Белнефтехим".

Так, генеральным директором “Беларуськалия” стал Андрей Рыбаков, который до этого возглавлял “Белнефтехим”. А председателем этого госконцерна будет Илья Икан, ранее руководивший ОАО “Полоцк-Стекловолокно”.

“Беларуськалий” - важнейшее наше предприятие, и нужен человек с определенным опытом”, - пояснил выбор нового руководителя предприятия глава Администрации президента Дмитрий Крутой, передало агентство БелТА.

Фото: агентство БелТА

Также наличием опыта он объяснил выбор председателя “Белнефтехима”: “Фактически концерн “Белнефтехим” - самое санкционное министерство в нашей стране. Десятки предприятий концерна находятся под санкциями, у него [Икана] есть опыт”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 12 августа Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра, министра энергетики, начальника “Белорусской железной дороги”, председателя Брестского облисполкома и не только.

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