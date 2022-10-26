МВД запустило по всей Беларуси «комплекс мер» против измены государству. И не только
Министерство внутренних дел (МВД) объявила о проведении в Беларуси с 26 октября по 7 ноября «комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан». Что это значит?
Как объяснили в органах, цель этого мероприятия — «формирование правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан».
В эти дни милиционеры планируют активно разъяснять белорусам об ответственности за различные правонарушения. А именно:
- в сфере домашнего насилия;
- против половой свободы и половой неприкосновенности;
- против государства и порядка осуществления власти и управления.
В том числе правоохранители должны принять «все возможные меры по формированию негативного отношения общества к домашнему насилию, в том числе против половой свободы и половой неприкосновенности, выявлению и устранению причин и условий, ему способствующих».
Также в «комплекс мер» входит профилактика «преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления». В частности, в МВД решили напомнить белорусам, что грозит за:
- «измену государству»;
- «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»;
- «акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля»;
- «создание экстремистского формирования либо участие в нем»;
- «убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего»;
- «Оскорбление представителя власти»;
- «надругательство над государственными символами»;
- и т.д.
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