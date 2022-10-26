МВД запустило по всей Беларуси «комплекс мер» против измены государству. И не только

Опубликовано: 26.10.2022 12:23 , Обновлено: 26.10.2022

Министерство внутренних дел (МВД) объявила о проведении в Беларуси с 26 октября по 7 ноября «комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан». Что это значит?

Как объяснили в органах, цель этого мероприятия — «формирование правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан».

В эти дни милиционеры планируют активно разъяснять белорусам об ответственности за различные правонарушения. А именно:

в сфере домашнего насилия;

против половой свободы и половой неприкосновенности;

против государства и порядка осуществления власти и управления.

В том числе правоохранители должны принять «все возможные меры по формированию негативного отношения общества к домашнему насилию, в том числе против половой свободы и половой неприкосновенности, выявлению и устранению причин и условий, ему способствующих».

Также в «комплекс мер» входит профилактика «преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления». В частности, в МВД решили напомнить белорусам, что грозит за:

«измену государству»;

«заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»;

«акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля»;

«создание экстремистского формирования либо участие в нем»;

«убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего»;

«Оскорбление представителя власти»;

«надругательство над государственными символами»;

и т.д.

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