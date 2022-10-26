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МВД запустило по всей Беларуси «комплекс мер» против измены государству. И не только

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Министерство внутренних дел (МВД) объявила о проведении в Беларуси с 26 октября по 7 ноября «комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан». Что это значит?

Как объяснили в органах, цель этого мероприятия — «формирование правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан».

В эти дни милиционеры планируют активно разъяснять белорусам об ответственности за различные правонарушения. А именно:

  • в сфере домашнего насилия;
  • против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • против государства и порядка осуществления власти и управления.

В том числе правоохранители должны принять «все возможные меры по формированию негативного отношения общества к домашнему насилию, в том числе против половой свободы и половой неприкосновенности, выявлению и устранению причин и условий, ему способствующих».

Также в «комплекс мер» входит профилактика «преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления». В частности, в МВД решили напомнить белорусам, что грозит за:

  • «измену государству»;
  • «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»;
  • «акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля»;
  • «создание экстремистского формирования либо участие в нем»;
  • «убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего»;
  • «Оскорбление представителя власти»;
  • «надругательство над государственными символами»;
  • и т.д.

Подробнее можнопочитать по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко подписал указ № 368 от 18 октября 2022 года, согласно которому, ОАЦ и КГБ смогут следить за белорусами (и не только) на сайтах в режиме реального времени.

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Тем временем в Следственном комитете Беларуси 28 сентября рассказали, против кого еще начали или планируют начать «специальное производство», которое позволяет судить людей без их участия. В список попали участники и руководители организации, которые ранее власти признали экстремистскими.

В СК рассказали, глав и участников каких организаций будут судить в Беларуси заочно

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