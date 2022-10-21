КГБ Беларуси дали право следить за пользователями сайтов онлайн — Указ

Опубликовано: 21.10.2022 10:43 , Обновлено: 21.10.2022

Александр Лукашенко подписал указ № 368 от 18 октября 2022 года, согласно которому, ОАЦ и КГБ смогут следить за белорусами (и не только) на сайтах в режиме реального времени.

Указ «О взаимодействии операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 21 октября.

Согласно документу, Лукашенко обязал поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов использовать систему систему технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Все для «взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».

Они должны будут предоставлять доступ к:

базам данных,

автоматизированным системам поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-ресурсов;

информации о пользователях,

оказанных этим пользователям услугах электросвязи,

интернет-услугах,

услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами;

иной информации, необходимой для выполнения задач, возложенных на уполномоченные органы.

«Проектирование, создание и программно-техническое сопровождение, в том числе модернизация программного обеспечения, информационной системы осуществляются республиканским унитарным предприятием «Центр цифрового развития», — сказано в указе. А владеть этой системой будет «БелГИЭ».

Кроме того, прописано, что следить за пользователями через нее могут ОАЦ и КГБ. Они же будут определять список сайтов, которым придется установить СОРМ не более чем за три месяца с момента получения уведомления от «БелГИЭ».

А если поставщики услуг электросвязи и владельцы интернет-ресурсов откажутся или не смогут подключиться к системе, их могут заблокировать по решению ОАЦ и КГБ.

[info_b]Полностью текст документа можно прочитать поссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 22 августа подписал указ, согласно которому в Беларуси должны будут внедрить «новый платежный инструмент», который будет работать по принципу банковской карточки.

Как сообщили в пресс-службе, это — специальное платежное программное приложение с доступом к счету в банке, а также возможностью оплачивать товары и услуги деньгами, который на нем есть. При этом, сами карточки тоже никуда не исчезнут

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