МВД Польши пожаловалось на «повышенную активность белорусских дронов» на границе

Опубликовано: 19.09.2025 09:03 , Обновлено: 19.09.2025

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский пожаловался на "повышенную активность белорусских и российских беспилотников" на границе Польши с Беларусью. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о сроках открытия пограничных переходов с Беларусью.

Глава польского МВД подчеркнул, что польские власти будут готовы открыть границу с Беларусью только тогда, когда они будут полностью уверенны в отсутствии угроз и провокаций в отношении их страны.

“Сегодня ночью Пограничная служба зафиксировала повышенную активность белорусских и российских беспилотников, пытающихся пересечь воздушное пространство Польши. Очевидно, что ситуация на польско-белорусской границе остаётся очень и очень напряжённой. Если мы получим от служб информацию о том, что всё становится безопасно, мы откроем границу”, — процитировало Кервиньского польское издание Wirtualna Polska.

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Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси данное заявление не комментировал, равно как и не сообщал о новых инцидентах с беспилотниками, которые периодически залетают с территории соседних России и Украины в результате дезориентации системами РЭБ.

Однако, 18 сентября ГПК проводил сборы маневренных групп на базе Брестской пограничной группы, в зону ответственности которой входит в том числе и охрана белорусско-польской границы. На занятиях пограничники совместно с представителями всех территориальных органов пограничной службы отрабатывали в том числе нюансы управления дронами.

Согласно официальному заявлению ведомства, участники маневренных групп на этих сборах не только изучали программы, используемые для управления беспилотниками, изучали особенности работы с дронами, влияющие на их точность и кучность стрельбы, но и отработали корректировку огня автоматических гранатометов и артиллерии, а также на практике отработали задачи по поиску противника с помощью дронов с последующим сбросом груза на цель.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал недавний инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши. Он упрекнул польских военных в том, что они “пакостят” Беларуси и приказал своим военным “разгадать какие-то замыслы” соседнего государства.

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