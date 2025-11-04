МВД Польши оценило сроки открытия пунктов пропуска на границе с Беларусью
Польша не отказывается от планов по открытию пунктов пропуска на границе с Беларусью, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.
«Премьер-министр объявил об открытии двух пограничных переходов в Подляском воеводстве в течение ближайших недель. И мы к этому готовы», — уточнил Кервиньский во вторник утром в эфире телеканала TVN24.
«Вероятно, мы бы открыли эти переходы ещё на прошлой неделе, если бы не недавние провокации белорусов в Литве. В знак солидарности с Литвой мы отложили эти решения», — пояснил министр.
Польский чиновник имел в виду обвинения Литвы в том, что власти Беларуси способствовали или не препятствовали запуску воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые неоднократно нарушали работу литовских аэропортов.
В ответ президент Александр Лукашенко обвинил самих литовцев в запуске метеозондов с сигаретами с территории Беларуси и потребовал от Вильнюса самостоятельно разобраться с контрабандистами.
Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»
Тем не менее Литва закрыла все погранпункты на месяц в качестве меры давления. Польша же отложила обещанное открытие двух пунктов пропуска в знак солидарности с Литвой.
Но это ещё не всё. МИД Беларуси выступил позднее с заявлением, в котором говорится, что «для танго нужны двое».
«Беларусь согласится на открытие со своей стороны границы тогда и только тогда, когда будет полностью готова к этому инфраструктурно, кадрово и, что наиболее важно, в сфере безопасности», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
МИД объявил, что Беларусь может не открыть пункты пропуска с Литвой и Польшей