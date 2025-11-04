МВД Польши оценило сроки открытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

Опубликовано: 04.11.2025 16:44 , Обновлено: 04.11.2025

Польша не отказывается от планов по открытию пунктов пропуска на границе с Беларусью, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

«Премьер-министр объявил об открытии двух пограничных переходов в Подляском воеводстве в течение ближайших недель. И мы к этому готовы», — уточнил Кервиньский во вторник утром в эфире телеканала TVN24.

«Вероятно, мы бы открыли эти переходы ещё на прошлой неделе, если бы не недавние провокации белорусов в Литве. В знак солидарности с Литвой мы отложили эти решения», — пояснил министр.

Польский чиновник имел в виду обвинения Литвы в том, что власти Беларуси способствовали или не препятствовали запуску воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые неоднократно нарушали работу литовских аэропортов.

В ответ президент Александр Лукашенко обвинил самих литовцев в запуске метеозондов с сигаретами с территории Беларуси и потребовал от Вильнюса самостоятельно разобраться с контрабандистами.

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Тем не менее Литва закрыла все погранпункты на месяц в качестве меры давления. Польша же отложила обещанное открытие двух пунктов пропуска в знак солидарности с Литвой.

Но это ещё не всё. МИД Беларуси выступил позднее с заявлением, в котором говорится, что «для танго нужны двое».

«Беларусь согласится на открытие со своей стороны границы тогда и только тогда, когда будет полностью готова к этому инфраструктурно, кадрово и, что наиболее важно, в сфере безопасности», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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