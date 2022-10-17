Опубликовано: 17.10.2022 10:03 , Обновлено: 17.10.2022

Внебрачная дочь министра обороны России Сергея Шойгу получила гражданство Литвы. Об этом заявило издание LTR в своем расследовании 16 октября.

В материале сказано, что она получила литовское гражданство в 2019 году, после того, как «бывшая любовница» Шойгу и мать их детей Елена Каминскас (Шебунова) вышла замуж за литовца Адолфаса Каминскаса. Он признал ее своей дочерью и подал заявление в Департамент миграции Литвы.

[info_b]По утверждению журналистов, у Сергея Шойгу и Елены Каминскас (Шебуновой) двое внебрачных детей — сын Данила и дочь Дарья.[/info_b]

Сама Елена, как пишет LTR, — гражданка России. В 2017 году она получила в Литве вид на жительство. Однако летом 2022 года лишилась его. Сейчас она пожаловалась на это решение в суд. В Департаменте миграции заявили, что она может представлять угрозу национальной безопасности Литвы из-за «связей с российскими субъектами».

В исследовании также отметили, что в августе 2022 года Елена и ее муж заявили о своем отъезде из Литвы в Россию.

Ранее Телеграф писал, что назначенный Кремлем «замглавы Херсонской области» Кирилл Стремоусов присоединился к критике командующих российскими войсками в Украине, а министру обороны РФ Сергею Шойгу и вовсе предложил «застрелиться».

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