Литва запретила трансляцию белорусских и российских телеканалов
В четверг, 22 сентября, Сейм Литвы в срочном порядке принял поправку к закону о чрезвычайном положении, предусматривающую временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.
Там объяснили необходимость такого решения тем, что чрезвычайное положение в стране действует уже не на всей территории, а значит появилась лазейка для разрешения показа телепрограмм соседних стран. действия властей России и Беларуси в Литве считают угрозой национальной безопасности.
За поправку проголосовали 113 депутатов, против - не было, воздержались - четверо литовских депутатов.
Закон гласит, что запрет распространяется на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в сети Интернет, созданных лицами, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью. Он будет действовать до 16 октября 2024 года.
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