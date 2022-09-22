Литва запретила трансляцию белорусских и российских телеканалов

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Опубликовано: 22.09.2022 12:45 , Обновлено: 22.09.2022

В четверг, 22 сентября, Сейм Литвы в срочном порядке принял поправку к закону о чрезвычайном положении, предусматривающую временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.

Там объяснили необходимость такого решения тем, что чрезвычайное положение в стране действует уже не на всей территории, а значит появилась лазейка для разрешения показа телепрограмм соседних стран. действия властей России и Беларуси в Литве считают угрозой национальной безопасности.

За поправку проголосовали 113 депутатов, против - не было, воздержались - четверо литовских депутатов.

Закон гласит, что запрет распространяется на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в сети Интернет, созданных лицами, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью. Он будет действовать до 16 октября 2024 года.

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