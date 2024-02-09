В МВД Беларуси предупредили, что избирательные участки будут охранять не только милиционеры

Опубликовано: 09.02.2024 14:01 , Обновлено: 09.02.2024

С 19 февраля, это будет понедельник, личный состав органов внутренних дел и внутренних войск перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Купченя. По информации госагентства «Минск-Новости», цель – «обеспечение общественной безопасности во время электоральной кампании 2024 года». Каким будет формат усиленного режима и кто поможет милиции?

Купченя сообщил, что предусматривается круглосуточное несение службы с выставлением постов (нарядов) на каждом избирательном участке.

«Милиционеры будут находиться вблизи помещений для голосования в готовности среагировать и оказать необходимое содействие комиссиям. Для координации их действий будет организована работа оперативно-ситуационных штабов», – уточнил представитель силового ведомства.

И добавил, что на прилегающей к избирательным участкам территории будут дежурить мобильные группы и группы быстрого реагирования в полной экипировке, а к местам проведения голосования также будут приближены наряды, задействованные в системе единой дислокации.

В ЦИК назвали единственный участок, где уехавшим белорусам разрешат проголосовать на выборах

Плюс к этому представитель МВД уведомил, что содействие милиции также будут оказывать добровольные дружины, ветеранские организации и БРСМ.

Ранее Телеграф писал, что 8 февраля на телефоны белорусов стали массово приходить sms-уведомления от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси. В сообщениях ЦИК не только напомнил гражданам страны о предстоящих выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов, но и пригласили их придти на избирательные участки за 5 дней до единого дня голосования.

ЦИК разослал белорусам СМС с предложением прийти на участки за 5 дней до единого дня голосования