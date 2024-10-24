«Мужики нормальные с женщинами не воюют» - Лукашенко рассказал, за кого проголосовал бы на выборах президента США

Опубликовано: 24.10.2024 07:58 , Обновлено: 24.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, за кого из двух кандидатов в президенты США отдал бы свой голос не предстоящих выборах - за представительницу Демократической партии Камалу Харрис или за республиканца Дональда Трампа.

Сами президентские выборы в США этого года Лукашенко назвал “ужасными” и “непонятными” с точки зрения критериев белорусской электоральной системы.

“Жуткие, глупые выборы. Я часто говорю: если бы это у нас или в России… Слушай, ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Харрис он назвал “некомпетентным” кандидатом, а Трамп, по его словам “ляпает чёрт знает что”.

“Ну зачем ты оскорбляешь? Это же женщина, в конце концов. Вообще-то мужики нормальные с женщинами не воюют: “Дура, такая, сякая…” Ну представь, в России или Беларуси кто-то вышел: “Дурак!” Это от себя оттолкнуть огромное количество людей”, - прокомментировал некоторые высказывания американских кандидатов в ходе предвыборной кампании Лукашенко.

Несмотря на всё это, если бы ему пришлось делать выбор между Харрис и Трампом, Лукашенко, по его словам, отдал бы голос за последнего. Трампа он назвал “новым человеком” и с его приходом к власти, по словам Лукашенко, появится “какая-то надежда”.

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“По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа”, - пояснил свой выбор кандидата президент Беларуси.

При этом он раскритиковал американских кандидатов за чрезмерные траты на предвыборную кампанию.

“Не знаю, куда миллиард долларов израсходовали один штаб и другой. Они куда смотрят? Хотя бы уже одернули и подсказали”, - возмутился Лукашенко, признав, однако, что “Дональда Трампа очень сложно одернуть”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что один лишь Илон Маск, который на этих выборах активно поддерживает кандидата от Республиканской партии США, за последние три месяца перечислил около 75 млн долларов в комитет America PAC. Он занимается поддержкой предвыборной кампании Дональда Трампа.

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Тем временем предвыборный штаб Харрис фактически получил сопоставимую сумму от основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса - он перечислил 50 млн долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, сообщила на днях американская газета New York Times со ссылкой на собственные источники.