«Можно ожидать радикальных действий» - Белорусские пограничники решили ввести непрерывное визуальное наблюдение за границей Украины

Опубликовано: 06.02.2024 08:05 , Обновлено: 06.02.2024

Белорусские пограничники решили создать систему непрерывного визуального наблюдения за украинской границей, а также ввели в строй новые подразделения на этом направлении. Всё потому, что со стороны сопредельного государства "можно ожидать радикальных действий", заявил в эфире гостелевидения замначальника Гомельской пограничной группы Сергей Свентецкий.

По его словам, система непрерывного визуального наблюдения за украинской границей “уже практически готова”, а в планах военных - “развитие инженерных сооружений и заграждений, наращивание инженерной инфраструктуры”, а также возведение новых “автоматических постов технического наблюдения”. О ходе реконструкции пограничных застав на украинском направлении Свентецкий рассказал в эфире телеканала “Гомель”.

“Мужиков уже не осталось”

При этом замначальник Гомельской пограничной группы признал, что на украинской границе “провокаций стало намного меньше”. Объяснил он это тем, что “большая часть сил и средств на Украине ушли на фронт”.

“Стоит понимать, что призывной возраст там сейчас 60 лет. И есть информация, что он увеличится до 65 лет. То есть там на приграничной территории и мужиков уже не осталось”, - заявил Свентецкий.

По его словам, в настоящее время с украинской стороны на границе несут службу именно сотрудники Государственной пограничной службы Украины, а не военные.

“А у пограничников испокон веков всё-таки принято сотрудничество. Поэтому и провокаций стало гораздо меньше”, - пояснил представитель белорусского Госпогранкомитета.

Ранее Телеграф сообщил, что в Черниговской области Украины, граничащей в том числе с Беларусью, начали строительство оборонительных укреплений: рыть траншеи и устанавливать так называемые «зубы дракона» (противотанковые заграждения). Об этом в середине декабря прошлого года сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Украина начала устанавливать «зубы дракона» рядом с Беларусью

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января этого года созвал на совещание высшее военное руководство страны для утверждения решений на охрану государственной границы в 2024 году. Присутствовавших на совещании военных, среди которых были госсекретарь Совбеза, министр обороны, председатель Госпогранкомитета и начальник Генштаба, он призвал к “бдительности на фоне милитаристической обстановки в соседних странах” и поручил “не прозевать случайных развитий событий на границе”.

«Готовятся отряды, полководцы определены» – Лукашенко поручил военным «не прозевать случайных развитий событий на границе»