"Можете резко крутануть" - Лукашенко объяснил назначения премьер-министра и главы Нацбанка. Что за "горячая сковородка"?

Опубликовано: 10.03.2025 15:12 , Обновлено: 10.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта объяснил назначения нового премьер-министра и председателя правления Национального банка. Он рассказал, кто, по его мнению, долго сидел "на горячей сковородке" и кто "может резко крутануть".

Напомним, в понедельник стало известно, что уже бывший премьер-министр Роман Головченко стал главой Нацбанка, а место главы белорусского правительства занял Александр Турчин, до этого он был председателем Минского облисполкома. Палата представителей согласовала это назначение, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/kadrovye-naznacenia” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] президентская пресс-служба.

Сперва глава государства обратился к новому премьеру Турчину: “Я хочу, чтобы вы всегда помнили: у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем [Головченко. - прим. ред.] советоваться”.

Лукашенко напомнил, что вице-премьером, курирующим социальную сферу, на прошлой неделе он назначил Владимира Караника, который был раньше председателем Гродненского облисполкома: “И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство. Они понимают, что и ответственность будет солидная, и вот его блок, и он будет управлять этим блоком”.

Фото: president.gov.by

Президент считает, что это будет “выгодно” для Турчина. “Вы заметили, наверное, что на этой пирамиде экономической у нас оказались четыре или даже пять экономистов”, - продолжил Лукашенко. Здесь он говорил в том числе и о Головченко, и о первом вице-премьере Николае Снопкове, и о главе своей Администрации Дмитрии Крутом.

Заместителей премьера в новом правительстве (а это, кроме Снопкова и Караника, еще Виктор Каранкевич, Анатолий Сивак и Юрий Шулейко) глава государства назвал “аксакалами-аксакалами”. “Выстраивайте отношения. Знайте, что впереди у нас страна. Основная нагрузка в правительстве - на вице-премьерах. Пусть друг с другом выстраивают контакты, и вперед. Не надо ничего делить”, - поручил он.

И тут же добавил, что будет “внимательно наблюдать, чтобы вы на чужую поляну не заходили, потому что тогда начинаются столкновения”.

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“Вы точно не отдохнете”

Что касается Головченко, то, по мнению Лукашенко, новый глава Нацбанка - “организатор хороший”. “Вас жизнь научила экономике больше, чем кого-нибудь”, - считает президент. Он сказал, что Головченко “всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику”.

Фото: president.gov.by

“Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем [Турчиным. - прим. ред.] найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования”, - продолжил президент.

Он подчеркнул, что Головченко в Нацбанк “не идет отдыхать”. “Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь. Может, не отдохнете. Но по моему замыслу вы точно не отдохнете”, - предупредил Лукашенко.

“Не может человек на этой горячей сковородке [на должности премьер-министра. - прим. ред.] долго сидеть - сгорит. Поэтому немножко отойдя в сторону, но нагрузку не уменьшив, я думаю, он нам не испортит картину”, - добавил глава государства.

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