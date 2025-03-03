Лукашенко подобрал временную замену Каранику на посту главы Гродненского облисполкома

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Опубликовано: 03.03.2025 15:17 , Обновлено: 03.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта назначил Юрия Караева исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома. Напомним, ранее эту должность занимал Владимир Караник, которого сегодня назначили вице-премьером.

Караев же был с конца октября 2020 года помощником президента - инспектором по Гродненской области (от этой должности глава государства его освободил своим указом). А с июня 2019-го по октябрь 2020-го он был министром внутренних дел Беларуси.

Юрий Караев

Telegram-канал “Пул Первого” опубликовал видео со следующим диалогом:

“Я думаю, Караеву передай должность. Нормально?” - спросил Лукашенко.

“Отлично”, - ответил уже вице-премьер Караник.

“Ну, может, не отлично, посмотрим. Пусть поисполняет обязанности. Контролируй [обращение к Каранику. - прим. ред.] область, помогай, если нужно будет. Там и аграрии, и прочее. Он [Караев. - прим. ред.] человек исполнительный, военный, пускай тоже начинает работать”, - поручил президент.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение Игоря Петришенко на должность первого заместителя генерального секретаря Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ). Раньше он был вице-премьером, курирующим социальную сферу в стране.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 3 марта назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра, ответственным за соцсферу. После других кадровых назначений большая часть министров осталась на своих должностях.

Лукашенко назначил нового вице-премьера