Лукашенко сменил глав Минсельхозпрода и Минстройархитектуры
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта назначил Александра Студнева министром архитектуры и строительства, а Юрия Горлова - министром сельского хозяйства и продовольствия. Также глава государства оставил на своих должностях трех вице-премьеров.
Студнев с октября 2022 года и до настоящего времени был председателем Могилевского городского исполнительного комитета. Горлов же с сентября 2023 года работал помощником президента - инспектором по Гомельской области.
Ранее главой Минстройархитектуры Беларуси был Руслан Пархамович, а руководителем Минсельхозпрода - Анатолий Линевич. Об их новых назначениях пока нет информации.
Виктор Каранкевич, Анатолий Сивак и Юрий Шулейко сохранили свои должности заместителей премьер-министра. Напомним, вчера, 3 марта, стало известно, что Николай Снопков останется первым вице-премьером в новом правительстве, как и раньше.
Остальные министры, отвечающие за промышленность, энергетику, транспорт, ЖКХ, а также главы некоторых ведомств остались на должностях. Напомним, это:
- Геннадий Трубило - министр жилищно-коммунального хозяйства,
- Александр Кулик - министр лесного хозяйства,
- Сергей Масляк - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды,
- Александр Ефимов - министр промышленности,
- Алексей Ляхнович - министр транспорта и коммуникаций,
- Алексей Кушнаренко - министр энергетики,
- Дмитрий Пантус - председатель Государственного военно-промышленного комитета,
- Сергей Шлычков - председатель Государственного комитета по науке и технологиям,
- Елена Моргунова - председатель Государственного комитета по стандартизации.
Но в белорусском Совмине появился новый вице-премьер, курирующий социальную сферу. Telegraf.news рассказывал, кто занял должность.
Лукашенко назначил нового вице-премьера
Еще мы писали, что 3 марта Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации.