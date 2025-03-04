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Лукашенко сменил глав Минсельхозпрода и Минстройархитектуры

Лукашенко сменил глав Минсельхозпрода и Минстройархитектуры
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта назначил Александра Студнева министром архитектуры и строительства, а Юрия Горлова - министром сельского хозяйства и продовольствия. Также глава государства оставил на своих должностях трех вице-премьеров.

Студнев с октября 2022 года и до настоящего времени был председателем Могилевского городского исполнительного комитета. Горлов же с сентября 2023 года работал помощником президента - инспектором по Гомельской области.

Александр Студнев
Александр Студнев
Юрий Горлов
Юрий Горлов

Ранее главой Минстройархитектуры Беларуси был Руслан Пархамович, а руководителем Минсельхозпрода - Анатолий Линевич. Об их новых назначениях пока нет информации.

Виктор Каранкевич, Анатолий Сивак и Юрий Шулейко сохранили свои должности заместителей премьер-министра. Напомним, вчера, 3 марта, стало известно, что Николай Снопков останется первым вице-премьером в новом правительстве, как и раньше.

Остальные министры, отвечающие за промышленность, энергетику, транспорт, ЖКХ, а также главы некоторых ведомств остались на должностях. Напомним, это:

  • Геннадий Трубило - министр жилищно-коммунального хозяйства,
  • Александр Кулик - министр лесного хозяйства,
  • Сергей Масляк - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды,
  • Александр Ефимов - министр промышленности,
  • Алексей Ляхнович - министр транспорта и коммуникаций,
  • Алексей Кушнаренко - министр энергетики,
  • Дмитрий Пантус -  председатель Государственного военно-промышленного комитета,
  • Сергей Шлычков - председатель Государственного комитета по науке и технологиям,
  • Елена Моргунова - председатель Государственного комитета по стандартизации.

Но в белорусском Совмине появился новый вице-премьер, курирующий социальную сферу. Telegraf.news рассказывал, кто занял должность.

Лукашенко назначил нового вице-премьера

Еще мы писали, что 3 марта Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации.

Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации

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