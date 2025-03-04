Лукашенко сменил глав Минсельхозпрода и Минстройархитектуры

Опубликовано: 04.03.2025 12:37 , Обновлено: 04.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта назначил Александра Студнева министром архитектуры и строительства, а Юрия Горлова - министром сельского хозяйства и продовольствия. Также глава государства оставил на своих должностях трех вице-премьеров.

Студнев с октября 2022 года и до настоящего времени был председателем Могилевского городского исполнительного комитета. Горлов же с сентября 2023 года работал помощником президента - инспектором по Гомельской области.

Александр Студнев

Юрий Горлов

Ранее главой Минстройархитектуры Беларуси был Руслан Пархамович, а руководителем Минсельхозпрода - Анатолий Линевич. Об их новых назначениях пока нет информации.

Виктор Каранкевич, Анатолий Сивак и Юрий Шулейко сохранили свои должности заместителей премьер-министра. Напомним, вчера, 3 марта, стало известно, что Николай Снопков останется первым вице-премьером в новом правительстве, как и раньше.

Остальные министры, отвечающие за промышленность, энергетику, транспорт, ЖКХ, а также главы некоторых ведомств остались на должностях. Напомним, это:

Геннадий Трубило - министр жилищно-коммунального хозяйства,

Александр Кулик - министр лесного хозяйства,

Сергей Масляк - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Александр Ефимов - министр промышленности,

Алексей Ляхнович - министр транспорта и коммуникаций,

Алексей Кушнаренко - министр энергетики,

Дмитрий Пантус - председатель Государственного военно-промышленного комитета,

Сергей Шлычков - председатель Государственного комитета по науке и технологиям,

Елена Моргунова - председатель Государственного комитета по стандартизации.

Но в белорусском Совмине появился новый вице-премьер, курирующий социальную сферу. Telegraf.news рассказывал, кто занял должность.

Лукашенко назначил нового вице-премьера

Еще мы писали, что 3 марта Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации.

Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации