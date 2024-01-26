Лукашенко поручил вернуть белорусским предпринимателям часть уплаченных налогов. Но не всем

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Опубликовано: 26.01.2024 09:37 , Обновлено: 26.01.2024

Изменился порядок исчисления налога при «упрощёнке» для ИП, которые занимаются сбором молока от населения. Соответствующий Указ главы государства №28 появился на Национальном правовом портале в пятницу, 26 января. В чем суть?

В документе прописано, как исчислять налоги для индивидуальных предпринимателей, осуществлявших в 2018-2021 годах сбор молока от населения для белорусских перерабатывающих предприятий.

«Налоговая база при упрощенной системе налогообложения по договорам купли-продажи (поставки) молока определяется как сумма доходов от реализации молока белорусским перерабатывающим предприятиям, уменьшенная на сумму расходов на его закупку у населения», – сказано в указе.

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Иными словами, такие ИП имеют право на зачет и (или) возврат излишне уплаченной суммы налога при упрощенной системе налогообложения, пеней по этому налогу за отчетные периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го . Причем это вне зависимости от истечения пятилетнего периода от установленного налоговым законодательством срока уплаты налога при упрощенной системе налогообложения и пеней по нему.

Документ вступил в силу с 24 января 2024 года.

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