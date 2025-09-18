Белорусский перевозчик открыл прямые автобусные рейсы из Минска и Гродно в Варшаву

Опубликовано: 18.09.2025 14:12 , Обновлено: 18.09.2025

Несмотря на закрытие границ и ультиматум Варшавы, белорусский перевозчик открыли новые маршруты автобусов в Польшу. Правд, путь из Минска в Варшаву должен занять не менее 11 часов.

И это без учёта возможных очередей на границе, которые предсказать невозможно. “Из-за ситуации на границе с ЕС время прибытия и отправления международных автобусов может измениться”, - говорится в сообщении перевозчика “Атлас”.

Итак, маршруты новых рейсов пролегают через Латвию. С этим связано и время поездки. Перевозчик, однако планирует, что после отбытия автобуса из Минска в 15:20 в столице Польши он будет уже 1:30 следующего дня.

Поездка обойдется желающим попасть в Польшу - 350 рублей.

Также перевозчик [link href=“https://atlasbus.by/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] пообещал [/link] старт рейса из Гродно, который тоже поедет через Латвию, потом в Белосток, а уж затем в Варшаву. Стоимость такого маршрута будет 380 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы нашли ещё один нетривиальный путь в Польшу. Одна из пользовательниц TikTok поделились “самым абсурдным” способом, как белорусам попасть в Варшаву после полного закрытия наземных границ.

Для того, чтобы попасть из Минска в польский Гданьск женщине пришлось сменить три вида транспорта и заметно потратиться на билеты, но до места назначения она-таки добралась.

Белоруска поделились «самым абсурдным» способом, как попасть в Польшу