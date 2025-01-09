Минсвязи призвало белорусов не верить видео с "речью" Эйсмонт о бежавшем из Сирии Асаде

🎥 Видео

Опубликовано: 09.01.2025 11:49 , Обновлено: 09.01.2025

В Министерстве связи и информатизации Беларуси призвали не верить видео, где якобы пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявляет, что информация о предоставлении убежища в Республике бежавшему из Сирии Башару Асаду "абсолютно беспочвенная".

“В связи с распространившимися слухами о якобы предоставлении убежища бывшему лидеру Арабской Сирийской Республики Башару Асаду на территории Республики Беларусь заявляем, что данные утверждения являются абсолютно беспочвенными и не соответствуют действительности. Мы не ожидаем никаких гостей подобного рода, тем более политических изгнанников”, - сказала на видео будто бы Эйсмонт.

Также в ролике от ее лица сказано, что “Беларусь готова поддерживать конструктивные и взаимоуважительные отношения с новой властью Сирийской Арабской Республики, стремлясь к укреплению мира и стабильности в регионе”.

Видео, которое Минсвязи зарепостило из Telegram-канала госиздания News.by, [link href=“https://t.me/minsvaz/7132” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] “фейковым”. “Очевидно, что это видео было сгенерировано и переведено с помощью искусственного интеллекта”, - утверждают в посте от News.by.

“Не исключено, что голос пресс-секретаря президента был наложен той же программой и теми же специалистами, которые переводили интервью Зеленского американскому Лексу Фридману”, - добавило госиздание, не уточнив при этом, что могла бы значить такая связь.

Что говорил МИД Беларуси перед свержением Асада

К слову, 2 декабря, до свержения Башара Асада в Сирии, белорусский МИД выразил поддержку тогда еще президенту этой страны, правительству и “народу братской Сирии”.

Telegraf.news писал, что внешнеполитическое ведомство тогда назвало активное боевое противостояние сирийских оппозиционных сил и правящей на тот момент власти «атаками террористических формирований» и выразило поддержку “усилиям Дамаска и его союзников по отражению террористической угрозы и стабилизации ситуации”.

МИД Беларуси выразил поддержку Башару Асаду

Вечером 15 декабря МИД сообщил об эвакуации дипломатов белорусского посольства в Сирии. Их вывезли специальным рейсом Воздушно-космических сил Минобороны России с сирийской авиабазы “Хмеймим”, которая находится под управлением РФ.

МИД Беларуси эвакуировал дипломатов из Сирии