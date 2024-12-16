МИД Беларуси эвакуировал дипломатов из Сирии

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Опубликовано: 16.12.2024 07:37 , Обновлено: 16.12.2024

Министерство иностранных дел Беларуси вечером 15 декабря сообщило об эвакуации дипломатов белорусского посольства в Сирии. Их вывезли специальным рейсом Воздушно-космических сил Минобороны России с сирийской авиабазы "Хмеймим", которая находится под управлением России.

В белорусском МИДе пояснили, что вывезти дипломатов в Минск было решено “с учётом сложившейся на месте обстановки”.

“Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки”, - сообщилTelegram-канал “Глас МИДа”.

Обеспечивать консульскую деятельность и оказывать необходимую помощь белорусам, оставшимся в Сирии, пока будет временный консульский пункт посольства, развёрнутый в Бейруте, столице соседнего Ливана.

[info_b]В МИД оставили телефоны для экстренной связи:

+961 71 791 269, +90 538 059 11 88 (WhatsApp).[/info_b]

По данным российского МИДа, помимо белорусских дипломатов спецрейсом из Сирии 15 декабря вывезли часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске и сотрудников дипмиссий Северной Кореи и Абхазии. Работу российского посольства в Дамаске не приостанавливали.







Фото: ДСКЦ МИД России









Посольство Беларуси в Дамаске осталось работать в «тех условиях, которые есть». Что слышно с белорусами в Сирии?

На прошлой неделе, как ранее передал Telegraf.news, согласно информации белорусского МИДа, на территории Сирии по-прежнему оставались белорусы, которые на свой страх и риск решили пока не уезжать, несмотря на многократные призывы белорусских властей “немедленно покинуть Сирию”.

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