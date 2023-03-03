Минский суд приговорил Нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам тюрьмы

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Опубликовано: 03.03.2023 12:09 , Обновлено: 03.03.2023

Суд Ленинского района Минска 3 марта огласил приговор Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому. Ему дали 10 лет лишения свободы. По делу также проходили и другие участники незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» (признан в Беларуси экстремистским).

Прокурор запрашивал для Беляцкого на 2 года больше. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных по ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Другим фигурантам дела, которым инкриминировали те же статьи, дали:

Валентину Стефановичу — 9 лет;

Владимиру Лобковичу – 7 лет;

Дмитрию Соловьеву (находится заграницей) – 8 лет.

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Статья 228 УК РБ

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов. Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Часть 2 статья 342 УК РБ

Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

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Прокуроры утверждают, что представители «Вясны» получали финансирование из-за границы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года. В Генпрокуратуре сообщили, что обвиняемые обналичивали деньги в Литве и перевозили в Беларусь в общей сумме «не менее 201 тыс. евро и 54 тыс. долларов США путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования».

По данным ведомства, они тратили деньги на оплату штрафов, счетов за питание арестованных в Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили белорусу — правозащитнику Алесю Беляцкому, а также украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и российской правозащитной организации «Мемориал». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Нобелевской премии 7 октября.