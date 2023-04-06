Минский суд приговорил экс-кандидата в президенты Дмитриева к 1,6 годам тюрьмы

Опубликовано: 06.04.2023 16:41 , Обновлено: 06.04.2023

В суде Московского района Минска 6 апреля огласили приговор бывшему кандидату в президенты Беларуси Андрею Дмитриеву. Ему дали 1,6 года колонии общего режима.

Дмитриева признали виновным по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

К слову, прокурор запрашивал 2 года колонии. Как передает госагентство БелТА, политик вину в суде признал.

Согласно обвинению, Андрей Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 года принял участие в протестах, запрещенных властями и признанными ими грубым нарушением правопорядка и неповиновением, в ходе которых он «публично выкрикивал лозунги».

«Публично выкрикивал лозунги» — В Минске начался суд над экс-кандидатом в президенты Дмитриевым

Напомним, экс-кандидата в президенты задержали в январе 2023 года и поместили в СИЗО. Тогда Следственный комитет обвинил Андрея Дмитриева в контактах с иностранцами, частых поездках за границу и объявили «бывшим политиком».

СК объявил Дмитриева «экс-политиком» и обвинил в экстремизме и встрече с Клинтон