СК объявил Дмитриева "экс-политиком" и обвинил в экстремизме и встрече с Клинтон

Опубликовано: 13.01.2023 16:10 , Обновлено: 13.01.2023

Пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила, что экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев был задержан по обвинению в участии в акциях протеста в 2020-м году, а также поездках заграницу.

По словам представителей СК, Андрей Дмитриев является “экс-политиком” и принимал “активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года”.

В Следственном комитете также насчитали 599 пересечений границы Андреем Дмитриевым, из которых 33 - после 2020 года.

В СК сделали вывод, что это может свидетельствовать о его контактах с представителями Запада и “координации его политической деятельности из-за рубежа”. В качестве доказательства, в СК показали совместную фотографию Андрея Дмитриева с экс-госсекретарем Хилари Клинтон.

Там утверждают, что Андрей Дмитриев подозревается в угоголовном преступлении по татье 342 “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них”.