"Публично выкрикивал лозунги" - В Минске начался суд над экс-кандидатом в президенты Дмитриевым

Опубликовано: 05.04.2023 11:54 , Обновлено: 05.04.2023

В Минске начался суд над задержанным ранее кандидатом в президенты на выборах-2020 Андреем Дмитриевым. По версии обвинения, он активно участвовал в протестах и на них "выкрикивал лозунги".

В прокуратуре заявили, что Андрей Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 года принял участие в протестах, запрещенных властями и признанными ими грубым нарушением правопорядка и неповиновением, в ходе которых он “публично выкрикивал лозунги”, передает госагентство БелТА.

При этом экс-кандилата в президенты задержали в январе 2023 года и поместили в СИЗО. Тогда Следственный комитет обвинил Андрея Дмитриева в контактах с иностранцами, частых поездках за границу и объявили “бывшим политиком”.

В СК насчитали 599 пересечений границы Андреем Дмитриевым, из которых 33 — после 2020 года. Следователи сделали вывод, что это может свидетельствовать о его контактах с представителями Запада и «координации его политической деятельности из-за рубежа». В качестве доказательства, в СК показали совместную фотографию Андрея Дмитриева с экс-госсекретарем Хилари Клинтон.

СК объявил Дмитриева «экс-политиком» и обвинил в экстремизме и встрече с Клинтон

[info_b]Андрей Дмитриев — экс-кандидат в президенты Беларуси 2020 года. По данным ЦИК, он набрал 1,21% голосов. Дмитриев также является бывшим сопредседателем ликвидированного властями общественного движения «Говори правду», которое создали в 2010 году.[/info_b]