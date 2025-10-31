Минский депутат пригрозил "доставкой" уехавших из страны белорусских блогеров - "У нас есть службы"

Опубликовано: 31.10.2025 13:22 , Обновлено: 31.10.2025

Депутат Минского городского совета депутатов Вадим Боровик пригрозил уехавшим из страны и "потерявшимся" белорусским блогерам последствиями за противоправные действия в самой Беларуси. По словам депутата, для "доставки" таких белорусов в стране работают "различные службы".

О последствиях для неназванных “блогеров-нарушителей”, находящихся за границей, Боровик предупредил в комментарии государственному агентству «Минск-Новости».

“Не надо обольщаться на то, что где-то кто-то далеко находится. Если нам будет надо, мы из любой точки мира доставим. Прецеденты были”, - заявил Боровик, не упоминая конкретных имён.

Депутат подчеркнул, что в Беларуси работают как дипломатические службы, так и “прочие службы”.

“Мы взаимодействуем и по линии Интерпола, и с Российской Федерацией плотно. Поэтому если кто-то “потерялся”в этом мире и думает, что ему за счет того, что есть какие-то финансовые активы, можно всё, надо включать мозг. Найдём и накажем”, — заявил Боровик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе белорусское МВД предупредило об административно и уголовной ответственности, которая может грозить белорусов за некоторые видео, которые молодые люди снимают и выкладывают в соцсетях “ради хайпа, мимолётной славы и материальной выгоды”.

МВД предупредило белорусов о штрафах и уголовке за «хайповые» видео в соцсетях

В свою очередь милиция Минска сообщила об административных делах, открытых в отношении участников своеобразного конкурса, запущенного одним из российских блогеров. Тот пообещал деньги всем, кто заработает миллион просмотров на видео с его упоминанием.

Российский блогер пообещал деньги за миллион просмотров. Милиция Минска завела административку на участников конкурса