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Российский блогер пообещал деньги за миллион просмотров. Милиция Минска завела административку на участников конкурса

Российский блогер пообещал деньги за миллион просмотров. Милиция Минска завела административку на участников конкурса
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Милиция Минска сообщила об административных делах, открытых в отношении участников своеобразного конкурса, запущенного одним из российских блогеров. Тот пообещал деньги всем, кто заработает миллион просмотров на видео с его упоминанием.

Чтобы набрать миллион просмотров в Сети, некоторые минчане пустились на весьма экстравагантные шаги: кто-то устроил прогулку по одной из центральных улиц города на ходулях, кто-то - дефиле по вагону столичной подземки, кто-то - ночные “заплывы” на Немиге. Всё это - с рекламными плакатами в руках и порой в достаточно большой компании.

Креатив столичной молодёжи в попытках заработать лёгких денег милиция не оценила - в действиях как минимум некоторых участников “конкурса” усмотрели признаки хулиганства и начали проверки.

Как заявил начальник Управления охраны правопорядка и профилактики правонарушений (УОПП) ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов, всех участников видеороликов, в действиях которых усмотрели признаки хулиганства и несанкционированных пикетов, уже вычислили и применили в отношении них “установленные законом меры”.

“Молодые люди, забывая о границах дозволенного, устраивают провокации в общественных местах, повреждают чужое имущество, создают помехи для движения транспорта. Всё это выражается в видеороликах, где запечатлены противоправные действия”, - пояснил Горохов, не уточнив, какое именно наказание пришлось понести авторам “хайповых” видеороликов.

Нарезку из “отработанных” милицией роликов ведомство выложило в своих соцсетях.

В милиции подчеркнули, что тот факт, что ролики снимались с единственной целью - поучаствовать в конкурсной борьбе за лёгкие деньги - не может считаться оправданием для правонарушений. Самих молодых людей в милиции призвали воздержаться от такой “гонки за популярностью”, а родителям, педагогам и общественным организациям поручили провести “профилактическую работу” с молодежью, разъяснив последствия нарушения правовых норм.

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