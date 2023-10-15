Минская мэрия рассказала, как сократила количество безбилетников на 10%

Опубликовано: 15.10.2023 14:43 , Обновлено: 15.10.2023

В Мингорисполкоме сообщили 15 октября, что смогли сократить количество безбилетников, которых словили в общественном транспорте на 10%. Но дело не в изменении способов или частоты контроля.

МАРТ объявило цены на единые комбинированные проездные на электрички и общественный транспорт

“Введение единого проездного позволило сократить количество безбилетников на 10 %. Пассажиры оценили преимущество единого проездного документа: во-первых, это позволяет значительно сократить время поездки, во-вторых – сэкономить деньги”, - утверждает зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Ранее Телеграф писал, что чиновница 10 августа заявила, что за такой документ придётся заплатить 51,05 рубля. По её словам, «все, кто активно перемещается по Минску на общественном транспорте, почувствуют экономический эффект» от внедрения единого проездного

В Минской мэрии озвучили цену на единый проездной. Когда начнёт действовать?