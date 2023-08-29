МАРТ объявило цены на единые комбинированные проездные на электрички и общественный транспорт

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Опубликовано: 29.08.2023 09:00 , Обновлено: 27.10.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало стоимость единого комбинированного проездного на электрички городских линий и общественный транспорт. Это стало необходимо после введения в Минске единого проездного для всех видов общественного транспорта, включая метро. Новые цены на комбинированные проездные начнут действовать с 29 августа.

Согласно новому постановлению МАРТ, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, прежнего разнообразия тарифов комбинированного проездного больше не будет. Ранее, покупая такой проездной, можно было в дополнение к электричке выбрать любое сочетание количества и видов общественного транспорта - автобус, троллейбус, трамвай, метро, и в зависимости от этого цена была разной.

Теперь же покупателям оставили лишь два тарифа — на городскую электричку и ещё один вид общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай или метро), или сразу на все четыре вида. Впрочем, как и прежде, приобрести такой проездной можно на 3, 5, 10 и 30 суток. Цены МАРТ установило на следующем уровне:

Проездной на 3 суток:

электричка + 1 вид транспорта- 11,15 рубля,

электричка + 4 вида транспорта - 6,69 рубля.

На 5 суток:

электричка + 1 вид транспорта- 14,27 рубля,

электричка + 4 вида транспорта - 8,47 рубля.

На 10 суток:

электричка + 1 вид транспорта- 23,64 рубля,

электричка + 4 вида транспорта - 14,05 рубля.

На 30 суток:

электричка + 1 вид транспорта- 66,90 рубля,

электричка + 4 вида транспорта - 40,14 рубля.

Напомним, 10 августа в Мингорисполкоме озвучили цену на единый проездной документ, который будет действовать для всех видов общественного транспорта Минска. Так, стоимость безлимитного проездного на месяц составит 51,05 рубля, на 15 суток — 26,89 рубля, на 10 суток — 17,93 рубля.

В Минской мэрии озвучили цену на единый проездной. Когда начнёт действовать?