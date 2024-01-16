Минобразования Беларуси решило выучить старшеклассников на переводчиков пленных американцев. Это как?

Опубликовано: 16.01.2024 08:17 , Обновлено: 16.01.2024

Минобразования Беларуси утвердило образовательную программу факультатива "Военный перевод" по английскому языку для учеников 10-11 классов. В документе говорится, что старшеклассники должны будут научиться переводить пленных, а ещё выучить структуру армии США и Великобритании.

Составители программы уверены, что белорусские старшеклассники после посещения факультатива смогут “использовать полученные знания в различных ситуациях иноязычного общения, извлекать информацию из текста по военной тематике, читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, а также определять по знакам различия американских и британских военных, их принадлежность к званиям и категориям”.

Документ предусматривает практические занятия и самостоятельную работу будущих переводчиков военнопленных американцев.

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Учебная программа факультатива (а значит его могут посещать по желанию) рассчитана на 35 часов в 10-м классе и 34 часа в 11-м. В ходе посещения необязательных занятий старшеклассников пообещали обучить терминологии и обозначениям армий США и Великобритании, а также особенностям языка военных из этих стран. Также белорусским школьникам предложат изучить классификацию военных карт США и Великобритании.

[info_b]Учебная программа факультатива была утверждена [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22340798p” rel=“noopener” target=“_blank”] постановлением [/link] Минобразования Беларуси №313 от 29 сентября 2023 года. Однако документ был официально опубликован 16 января 2024 года. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил 15 января, что статья немецкого издания Bild о якобы “секретных планах”, в которых идёт речь о войне с Россией и Беларусью за Сувалкский коридор в Литве и Польше, не соответствует действительности.

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