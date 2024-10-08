Минобороны предупредило о призыве на "однодневный сбор" по всей Беларуси с 8 по 11 октября. Кому ждать повестки?

Опубликовано: 08.10.2024 09:51 , Обновлено: 08.10.2024

В Министерстве обороны сообщили о проведении с 8 по 11 октября "ежегодных занятий по мобилизационной готовности". Они в том числе включают призыв военнообязанных на однодневный сбор.

Как рассказали в ведомстве, занятия пройдут под руководством председателей облисполкомов. Цель мероприятия - повысить уровень подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск.

По информации Минобороны, во всех административных районах Беларуси запланировали провести теоретические и практические мероприятия, где “особое внимание” пообещали уделить “совершенствованию навыков” в исполнении обязанностей сотрудниками исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.

На однодневном сборе военнообязанных запланировали “довести основы и порядок действий” при формировании территориальных войск.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Пинский пограничный отряд опубликовал график своих плановых учебных стрельб и объявил “опасной зоной” участок протяженностью почти в четыре километра рядом с деревней Выжловичи. Узнали, в какие дни и в какое время вход в эту зону запретили “во избежание несчастных случаев”.

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Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко 24 сентября провел совещание с военными на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области. В числе прочего он потребовал “встряхнуть” армию и привести ее в “идеальное состояние”.

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