Лукашенко приказал "встряхнуть" армию, МВД и КГБ после "разборок" в сельском хозяйстве

Опубликовано: 24.09.2024 15:11 , Обновлено: 24.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 сентября, провёл совещание с военными на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области. В числе прочего он потребовал "встряхнуть" армию и привести её в "идеальное состояние", а также анонсировал "жесточайшую проверку по всем направлениям" для других силовых структур - Министерства внутренних дел (МВД) и Комитета госбезопасности (КГБ).

“Встряхнуть” армию Лукашенко приказал “пока есть единство в обществе и дисциплина”, при этом потребовал сделать это “без излишней муштры”. На первое место он поручил вывести физическую подготовку военных, огневую и тактическую подготовку и изучение видов современного оружия.

В свою очередь “жесточайшую проверку по всем направлениям” для других силовых структур Лукашенко пообещал уже зимой, после того, как, по его словам, будут закончена уборочная кампания и “разборки” в сельском хозяйстве.

“Каждому нарезаны задачи, все всё знают - надо выполнять”, - потребовал президент.

Как сообщили в Администрации президента, Лукашенко также поручил госсекретарю Совета безопасности “актуализировать” задачи народного ополчения и территориальной обороны “с учётом современных условий ведения боевых действий”.

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В дополнение к этому он потребовал “по-хозяйски отнестись” к ресурсу Белорусского общества охотников и рыболовов, на базе которого предложил создать отдельное подразделение, чтобы каждый белорус, владеющий оружием, был готов “в случае необходимости защищать страну”.

“Мы не можем содержать такую армию, которая нужна для войны”

“Где мы подготовим лучших снайперов, чем у них? Поэтому и это надо использовать, по-хозяйски отнестись. А не рассчитывать, как в советские времена: деньги дадут, мы военный городок построим, наберем туда тучу людей, будем их учить, как обычно в армии мы делаем, а потом они научаться воевать. Мы так экономику положим, у нас нищий народ будет ходить”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что Беларусь “не может такие огромные деньги вкладывать в такую систему подготовки”.

Оценивая перспективы использования сил территориальной обороны и народного ополчения, президент отметил, что содержать боевую армию, способную вести войну, Беларуси накладно.

“Мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться”, - резюмировал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной Лукашенко подписал закон №8-З, который приостанавливает действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 года. Теперь у Беларуси нет обязательств предоставлять другим государствам данные о численности своих обычных вооружений и военной техники, принимать инспекции стран-соседок и т.д.

Беларусь официально приостановила действие ДОВСЕ. Что это значит?