Будут стрелять весь октябрь. Военные объявили четырёхкилометровую «опасную зону» под Пинском

Опубликовано: 03.10.2024 07:56 , Обновлено: 03.10.2024

Пинский пограничный отряд опубликовал график своих плановых учебных стрельб и объявил "опасной зоной" участок протяженностью почти в четыре километра рядом с деревней Выжловичи. Узнали, в какие дни и в какое время вход в эту зону запретили "во избежание несчастных случаев".

Информация об учебных стрельбах появилась на официальном сайте Пинского погранотряда. Там заявили, что стрелять планируют весь октябрь по следующему графику:

с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00.

Опасной зоной объявили участок шириной 2390 метров протяженностью 3,9 тыс. метров - от северо-западной окраины деревни Выжловичи и далее на северо-запад.

“Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено”, - заявили в погранотряде.

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Кроме того, жителей приграничья в Брестской области предупредили об опасности даже неумышленного перехода украинской границы вне установленных пунктов пропуска. В Пинском пограниотряде подчеркнули, что это может “создавать угрозу жизни и здоровью” из-за “возможного минирования территории сопредельного государства”.

Военные также призвали местных жителей сообщать в милицию или в оперативно-дежурную службу Пинского погранотряда о беспилотниках в пограничной зоне, а также об “их составных частях, взрывоопасных и иных подозрительных предметах”.

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